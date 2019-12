Vechta Er soll sein Opfer erst mit dem Auto angefahren haben und anschließend mit einem Axtholzstiel auf den im Straßengraben liegenden Mann eingeschlagen haben: Der Vorwurf des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen wird am 7. Januar ab 9.30 Uhr in Saal 138 beim Amtsgericht Vechta verhandelt.

Angeklagt ist ein 80-Jähriger, der im Juli 2019 mit seinem Auto in Damme einen Fahrradfahrer angefahren haben soll, um diesen von seinem Rad zu stürzen und zu verletzen. Anschließend soll der Angeklagte mit einem Axtholzstiel auf den im Graben liegenden Zeugen eingeschlagen haben. Ein Daumenbruch, Verletzung am rechten Arm und Bein inklusive fünf Tage im Krankenhaus und zwei Tage auf der Intensivstation waren die Folgen. Hintergrund sollen private Differenzen gewesen sein.