Scheiben mit Steinen eingeworfen

Vechta Ein bislang unbekannter Täter hat in Vechta mehrere Scheiben mit Steinen beschädigt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach kam es am Mittwoch zwischen 2.40 und 2.53 Uhr in der Münsterstraße und in der Diepholzer Straße zu drei Sachbeschädigungen. Der Täter warf mit Steinen diverse Glasscheiben bei Verbrauchermärkten und Geschäften ein. Hierdurch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

Außerdem wurde zwischen 19 und 7.40 Uhr eine Scheibe einer Physiotherapiepraxis in der Franz-Vorwerk-Straße mit Steinen beschädigt. Hier beträgt der Schaden 150 Euro. In der Sophienstraße wurde zwischen 2 und 4 Uhr die Scheibe einer Haustür eingeworfen. Hier beträgt der Schaden 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.