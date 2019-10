Vechta Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 7.20 Uhr in der Straße Bei Thesings Kreuz gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein 20-jähriger Mann aus Vechta kam dort aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine hölzerne Bank und anschließend gegen einen Baum. Der Wagen wurde dann zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.