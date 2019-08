Stoppelmarkt: Anschlag auf Polizeiwagen

Vechta Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 0.35 Uhr versucht, einen zivilen Streifenwagen des Typs VW T 6 der Polizei, der auf der Rückseite des Amtmannbult-Gebäudes auf dem Stoppelmarkt in Vechta geparkt war, in Brand zu setzen. Durch das unverzügliche Einschreiten von aufmerksamen Mitbürgern konnte das Feuer mit eigenen Mitteln schnell gelöscht werden, so dass der Sachschaden lediglich 250 Euro beträgt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Anschlag nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Darüber hinaus wurden lediglich einzelne Körperverletzungsdelikte festgestellt, die mehrheitlich im Zusammenhang mit Alkoholkonsum gestanden haben dürften. Insgesamt verlief der Stoppelmarkts-Montag aus Sicht der Polizei überwiegend friedlich.