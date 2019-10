Vechta Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist es in der Nacht zu Sonntag um 2.47 Uhr auf dem McDonalds-Parkplatz in Vechta gekommen, teilt die Polizei mit. Während eines Streitgesprächs griff eine der Gruppen die andere plötzlich an. Hierbei wurde eine 27-jährige Frau zu Boden geschlagen. Sie wurde im Krankenhaus behandelt.

Weiterhin wurden vier Männer (19, 22, 29 und 38 Jahre) durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Angreifer entfernten sich mit zwei Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Tel. (04441) 9430 zu melden.