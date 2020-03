Tatort Am Vechtaer Kringelkamp: Pizzalieferantin brutal überfallen

Vechta Ein unbekannter Mann hat am Montag gegen 22.22 Uhr in Vechta einen Raubüberfall auf eine 27-jährige Pizzalieferantin verübt. Die Frau, die in Bremen gemeldet ist, hatte zuvor eine Pizza bei einer Wohnung an der Straße Kringelkamp abgeliefert.

Nach der Lieferung ging sie zum Auslieferungsfahrzeug zurück. Hier stellte sich der Unbekannte, welcher hinter einem VW Bulli hervorgekommen war, der 27-Jährigen entgegen. Der Mann schlug mit Fäusten auf das Opfer ein. Anschließend wurde die 27-Jährige auf den Boden geworfen und getreten. Der Täter raubte die Geldbörse mit Bargeld und lief in Richtung Füchteler Straße.

Die 27-Jährige wählte den Notruf der Polizei. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, circa 170 cm groß, graue Winterjacke mit Kapuze, kein Bart. Die leicht verletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.