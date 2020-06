Tödlicher Arbeitsunfall In Vechta: Maschine begräbt 59-Jährigen unter sich

Vechta In Vechta ist es am Montag gegen 14 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall in einer Firmenhalle an der Kopernikusstraße gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger aus Quakenbrück, eine Maschine von einer Wand zu demontieren. Diese stürzte laut Polizeiangaben auf den Mann herab und verletzte ihn. Die Feuerwehr Vechta, die mit 35 Einsatzkräften ausrückte, der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden alarmiert. Für den 59-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zur Betreuung der anwesenden Mitarbeiter wurden Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung eingesetzt. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in Kenntnis gesetzt.

