Vechta Es sollte nur ein Spaß sein – und endete mit einem lebensgefährlich verletzten jungen Mann. Wie die Polizei mitteilt, ist es am Samstagmittag gegen 12.29 Uhr in Vechta zu einem tragischen Unfall gekommen. Was war passiert?



Ein 23-jähriger Vechtaer hatte sich, während sein ebenfalls 23-jähriger Bekannter einparkte, auf den Kofferraumdeckel des Autos gesetzt. „Der Freund saß am Steuer seines Pkw und wollte sich einen Spaß erlauben“, erklärte ein Polizeisprecher: Er fuhr mit seinem Wagen an. Dabei verlor der 23-Jährige das Gleichgewicht und fiel vom Kofferraumdeckel herunter. Er schlug mit dem Kopf so unglücklich auf den Boden auf, dass er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog.



Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen gebracht werden.