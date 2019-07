Vechta Nach dem Raubüberfall auf eine Spielothek in der Lohner Straße in Vechta hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-Jährigen, der der Polizei bereits bestens bekannt ist. Dieser wurde am 17. Juli in einer Wohnung in Dinklage festgenommen. Anschließend wurde der Dinklager auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht in Vechta vorgeführt. Diese folgte dem Antrag auf Haftbefehl.

Des Weiteren konnte die Fahrerin des Fluchtautos ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um eine 42-jährige Dinklagerin. Aufgrund fehlender Haftgründe befindet sich diese zumindest vorerst auf freiem Fuß.

Aufgrund der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 31-Jährige für weitere Raubstraftaten im Landkreis Vechta in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Außerdem werden die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Mittäter intensiv weitergeführt.

Rückblick: Zwei maskierte Täter hatten am 12. Juli kurz vor der Schließung die Spielothek betreten. Ein Täter hielt sich im Bereich der Eingangstür auf, der andere begab sich, mit einem Messer bewaffnet, zur Spielhallenaufsicht. Er forderte die 58-jährige Frau auf, das Geld herauszugeben. Sichtlich schockiert und verängstigt öffnete sie die Kasse. Der Täter griff in diese und entnahm den Kasseneinsatz. In diesem befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Danach flüchteten beide Täter, liefen zum Parkplatz eines gegenüberliegenden Schnellrestaurants und stiegen dort in einen schwarzen Pkw ein, mit dem sie flüchteten.