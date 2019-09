Vechta Am Mittwochmorgen sind in Vechta ein Zug der Nordwest-Bahn und ein Mercedes zusammengestoßen – dabei wurde der Autofahrer tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 46-jährige Fahrer aus Vechta gegen 8.30 Uhr mit seinem Auto den Koetterweg in Richtung Hagenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er am unbeschrankten Bahnübergang den aus Richtung Lohne herannahenden Zug. Es kam zum Zusammenstoß. Darauf wurde das Auto nach links in einen Straßengraben geschleudert – und geriet in Brand. Der Fahrer erlag noch vor Ort den Verletzungen.

In dem Zug befanden sich neben einem 49-jährigen Lokführer noch etwa 30 Passagiere, die alle unverletzt blieben. Die Fahrgäste wurden mit einem Schienenersatzverkehr zu ihren Anschlusszügen gefahren oder sorgten selbstständig für eine Weiterfahrt. „Neben diversen Kräften der freiwilligen Feuerwehr Vechta war auch ein Team des PSNV (ehemals Krisenintervention) vor Ort“, heißt es von der Polizei. Die Zugstrecke zwischen Lohne und Delmenhorst ist derzeit gesperrt.