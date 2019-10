Unfall trotz Blaulicht und Sirene

Vechta Ein Intensivtransportwagen ist am Dienstag, 1. Oktober um 20.40 Uhr in Vechta in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage befuhr mit seiner 59-jährigen Beifahrerin die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Franz-Vorwerk-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Mann aus Hatten, der mit dem Intensivtransportwagen von rechts kam. Im Fahrzeug, das Blaulicht und Sirene nutzte, befand sich kein Patient. Durch den Zusammenstoß wurde die Dinklagerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro.