Vechta 25 000 Euro Schaden ist bei einem Fahrzeugbrand auf der A 1 im Bereich der Anschlussstelle Vechta/ Richtung Osnabrück entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hat am Sonntag gegen 10.35 Uhr am Ende der Anschlussstelle ein Pkw mit abgekoppeltem Pferdeanhänger mit zwei Pferden gestanden. Das Fahrzeug hat gebrannt, stark gequalmt und ist schließlich komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr Vechta konnte das Feuer löschen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Anhänger wurde auf einen Parkplatz geschleppt.

• Schwer verletzten sich zwei Motorradfahrer aus Bramsche bei einem Unfall in Neuenkirchen-Vörden am Freitag um 14.25 Uhr. Dabei beabsichtigte laut Polizei ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien aus der Straße Hörster Heide auf die L 76 in Richtung Autobahn aufzubiegen und übersah das Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 19-Jährige Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin aus Bramsche schwer verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

• Unter Alkoholeinfluss ist ein 49-Jähriger am Samstag in Damme gegen 1 Uhr mit dem Fahrrad auf der Lindenstraße gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest 1,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

• 35 000 Euro Schaden verursachten Unbekannte in Vechta zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag , 7.45 Uhr. Laut Polizei verschafften sie sich Zutritt auf das Gelände eines Autohauses an der Osloer Straße, indem sie Fensterscheiben einschlugen. Dort bauten sie aus acht Autos der Marke BMW Lenkräder und Infotainmentsysteme aus. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Eine 66-jährige E-Radfahrerin hat sich am Sonntag in Damme gegen 18.30 Uhr leicht verletzt. Laut Polizei hat sie beim Verlassen des Radweges an einem Kreisverkehr einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. Danach ist es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

• Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag um 14.55 Uhr auf der Lohner Straße in Steinfeld. Laut Polizei fuhr eine 53-Jährige aus Lohne in Richtung Mühlen und rammte ein vor ihr fahrendes Fahrzeug eines 53-Jährigen Lohners mit Anhänger, das bremste. Die Frau übersah den Bremsvorgang und wurde, genau wie ihre Beifahrerin aus Steinfeld, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 11 000 Euro.

• Unbekannte Täter sind in eine Dammer Schule an der Schützenstraße eingebrochen. Dabei haben sie laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, ein Fenster mit einem Stein eingeworfen, um sich Zutritt zum Klassenzimmer zu verschaffen. Aus der Schule wurde ein Notebook, ein Beamer und die Klassenkasse entwendet. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 4000 Euro.

• Einen Geldspielautomaten hebelten am Sonntag zwischen 3 und 5.20 Uhr unbekannte Täter in einem Imbiss an der Münster Straße in Vechta auf und stahlen die Geldkassette samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf 2550 Euro.

• Zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, drangen Unbekannte in ein Geschäft an der Schützenstraße in Neuenkirchen-Vörden ein. Laut Polizei verschafften sie sich Zugang durch ein aufgebrochenes Fenster und entwendeten mehrere Grillgeräte. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

• Zwischen Sonntag, 22.25 Uhr und Montag, 0 Uhr, ist aus ungeklärter Ursache die Mülltonne des Tennisvereins an der Johanniterstraße in Neuenkirchen-Vörden in Brand geraten. Laut Polizei griff das Feuer auch auf das Gebäude über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Hinweise an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).