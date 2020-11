Verkehr: Autofahrer verursachen Unfälle unter Alkoholeinfluss

Vechta Mit 2,6 Promille im Blut hat am Samstag gegen 2.10 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer in Lohne einen Unfall verursacht. Er kam von aufgrund seines Alkoholkonsums nach rechts von der Vechtaer Straße ab und überfuhr einen kleinen Baum sowie zwei Lichtmasten; der Wagen kam auf der Berme zum Stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber schnell ermittelt werden. Strafverfahren wurden eingeleitet. • In Vechta überfuhr am Samstag gegen 23.30 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer die Insel am Verkehrskreisel auf der Oyther Straße und landete im Graben. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr, der Test ergab einen Wert von 2,55 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Weiter bestand bei dem Fahrer ein Fahrverbot. Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. • Ebenfalls unter Alkoholeinfluss (2,04 Promille) stand ein 19-Jähriger aus Goldenstedt, der am Sonntag gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw von der Vechtaer Straße in Goldenstedt abkam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet