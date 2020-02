Vechta Mit 1,82 Promille im Blut ist ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme am Dienstag gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Steinstraße/Lage in Damme von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin überquerte der Autofahrer ein Feld und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Der 24-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8800 Euro. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

• Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Straße An der Propstei auf die Große Straße in Vechta am Mittwoch gegen 7.30 Uhr übersah ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Es folgte ein Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 20 und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße in Vechta einen Renault Traffic. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.

• Radfahrer verletzt

Ein 93-Jähriger aus Vechta übersah beim Abbiegen von der Lüscher Straße auf die Lohner Straße in Vechta am Dienstag, 12.30 Uhr, einen 21-jährigen Radfahrer aus Vechta. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

• Körperverletzung

Ein 71-Jähriger aus Vechta wurde am Samstag gegen 17 Uhr in der Straße Visbeker Damm in Visbek verletzt. In einem Streit über ein Überholmanöver stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dem 71-Jährigen gegen die Brust und stieg wieder in seinen Wagen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, leicht rötliche Haare und leicht rötlicher Bart. Außerdem soll er einen BMW mit einem Uckermark-Kennzeichen haben. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 45/ 351.