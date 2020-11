Versuchter Raub in Bank

Vechta Zu einem versuchten Raub kam es am Samstag, 21. November, gegen 12.20 Uhr in der Volksbankfiliale an der Falkenrotter Straße in Vechta. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich im Vorraum der Bank einer 67-jährigen Frau aus Vechta, während diese an einem Geldautomaten Geld abheben wollte. Die Täter lenkten die 67-Jährige ab und drängten diese vom Geldautomaten weg. Nachdem ein weiterer Kunde die Filiale betreten hatte und die 67-Jährige lautstark auf sich aufmerksam machte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Bankfiliale in unbekannte Richtung.

Die männlichen Täter werden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß mit normaler bis kräftiger Statur beschrieben. Beide waren mit dunklen Jacken bekleidet und hatten ihr Gesicht mit Kapuzen und dunklen Mund-Nasen-Bedeckungen verdeckt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den männlichen Kunden sowie weitere Personen, die Angaben zum Tathergang und/oder den Tätern machen können oder sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Volksbank beobachtet haben, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.