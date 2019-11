Vechta /Wildeshausen /Oldenburg Wegen Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit müssen sich seit Mittwoch der ehemalige stellvertretende Leiter einer Kläranlage des Landkreises Vechta und ein Elektroingenieur aus Wildeshausen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den beiden 62 und 54 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Mai 2010 und August 2014 in Vechta und Wildeshausen in mindestens 30 Fällen finanzielle Leistungen „ausgetauscht“ zu haben.

Der ältere Angeklagte soll seine rechtliche Möglichkeit, Reparaturaufträge zu erteilen, missbraucht und zahlreiche Leistungen bei dem Mitangeklagten aus Wildeshausen in Auftrag gegeben haben, die tatsächlich überhaupt nicht erbracht worden sein sollen. In erster Linie ging es laut Anklage um die Anschaffung von neuen Pumpen. Da soll auch schon mal eine alte Pumpe installiert oder lediglich neu gestrichen worden sein. Abgerechnet wurde eine neue Pumpe.

Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben beglich der Abfallbetrieb die Rechnung. Die Angeklagten strichen anschließend einen Großteil des Geldes selbst ein. Und so ging das laut Anklage jahrelang. Der Ex-Klärwerker soll rund 30 000 Euro in bar von dem Wildeshauser erhalten haben. Der Ingenieur selbst habe durch die fingierten Bestellungen einen Vorteil von rund 100 000 Euro erzielt, so die Anklage. Die Motivation für das illegale Treiben soll die zu geringe Bezahlung gewesen sein.

Am Mittwoch legten die nicht vorbestraften Angeklagten ein umfassendes Geständnis ab. Es geht um Schadensbegrenzung. Die Staatsanwaltschaft hatte zwischendurch für den älteren Angeklagten eine Gefängnisstrafe von rund drei Jahren ins Spiel gebracht. Aber so schlimm wird es nicht kommen. Nach einem internen Verständigungsgespräch teilte das Gericht mit, dass es sich im vorliegenden Fall noch Bewährungsstrafen vorstellen könne. Die Angeklagten müssen aber das, was sie mit ihren Gaunereien erwirtschaftet haben, zurückzahlen.

Strafmindernd soll sich unter anderem auswirken, dass die Taten schon lange zurückliegen. Auch das Geständnis bringt Pluspunkte. Zuständig für die Ermittlungen war die Zentralstelle für Korruptionsstrafsachen der Osnabrücker Staatsanwaltschaft. Der Ex-Klärwerker soll seinen „Verdienst“ bar bei einer Bank eingezahlt haben. Die Gelder waren irgendwann nicht mehr zu erklären gewesen.