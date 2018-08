Vechta Ein Mann hat sich in der Stadt Vechta als Polizist oder Beamter des Ordnungsamtes ausgegeben und mehrere Frauen angesprochen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 0.20 und 1 Uhr. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Es werden Zeugen gesucht. Der Mann wird als deutsch/europäisch aussehend, zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren und dunklen Augen beschrieben.

Er trug ein dunkles, schlichtes T-Shirt, eine dunkle Jeanshose, dunkle Turnschuhe und besitzt ein weißes Smartphone. Der Verdächtige spricht akzentfrei Hochdeutsch und drückt sich sehr gewählt aus. Betroffene, die von dieser Person angesprochen wurden und Angaben machen können, mögen sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 18 60 421 in Verbindung setzen.