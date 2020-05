60-Jährige Geschlagen Und Verletzt: Unbekannte überfallen Hausbewohner in Vestrup

Vestrup Eine 60-Jährige und weitere Bewohner wurde in der Nacht zu Sonntag in ihrem eigenen Haus an der Hochelstener Straße in Vestrup von bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Frau wurde leicht verletzt, die Fahndung nach den drei Räubern verlief bislang erfolglos.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 02.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte, maskierte Täter Zugang zu einem Einfamilienwohnhaus und überraschten die vier Hausbewohner. Die Täter forderten unter der Androhung von Gewalt die Aushändigung von Wertgegenständen und durchsuchten die Räume des Wohnhauses.

Eine 60-jährige Bewohnerin wurde von einem der Täter geschlagen und dabei leicht verletzt. Nachdem die Räuber unter anderem Bargeld, Schmuck und Bankkarten erbeuten konnten, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete und intensive Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie noch am Sonntag wieder verlassen. Die drei weiteren Bewohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in den vergangenen Tagen sowie insbesondere von Sonntagabend bis in die frühen Morgenstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hochelstener Straße in Vestrup aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.