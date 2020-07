Brand Eines Heuerhauses In Visbek-Erlte: Ermittlungen richten sich gegen 42-Jährige

Visbek /Emstek Die Ermittlungen der Polizei in Bezug auf den Brand eines unbewohnten Heuerhauses am vergangenen Sonntag im Visbeker Ortsteil Erlte richten sich gegen eine 42-Jährige, die inoffiziell in dem Gebäude leben soll. Das hatten Zeugen der Polizei mitgeteilt. Die Polizei konnte dank eines Hinweises diese Frau noch am Sonntag im Bereich Emstek stellen und zur Dienststelle bringen, teilte die Polizeipressestelle am Donnerstag mit.

Überprüfungen ergaben, dass gegen die 42-Jährige ein offener Haftbefehl bestand. Sie konnte den haftbefreienden Betrag nicht zahlen und wurde daher in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob die Frau etwas mit dem Brand zu tun hatte, war zu diesem Zeitpunkt unklar.

Derzeit deuten die Ermittlungen darauf hin, dass es sich bei dem Brand um eine fahrlässige Brandstiftung handelt. Die Polizei hat den Verdacht, dass die 42-jährige Frau fahrlässig den Brand verursacht haben könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das unbewohnte Heuerhaus mit Stallungen war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Stallungen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird mittlerweile auf rund 50 000 Euro geschätzt.