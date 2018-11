Visbek Schwerer Unfall auf der L873: Ein 17-jähriger Visbeker ist am Mittwoch gegen 18.37 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Der 17-Jährige wurde nur gefunden, weil ein 25-Jähriger aus Steyerberg nicht vorbeifuhr, sondern auch anhielt, um dem Verunfallten zu helfen. Er alarmierte rechtzeitig die Rettungskräfte, sagt die Polizei. Auch eine 51-jährige Vechtaerin leistete Erste Hilfe.