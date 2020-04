Gasleitung bei Arbeiten beschädigt

Visbek /Vechta Bei Bauarbeiten in der Rechterfelder Straße in Visbek ist am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Einsatzstelle weiträumig ab. Vorsorglich wurden umliegende Wohnhäuser evakuiert. Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der EWE konnten die betroffene Gasleitung abstellen, so die Polizei. Gegen 13.55 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Bewohner kehrten zu ihren Wohnhäusern zurück.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Visbek und Rechterfeld.

• Zu einem Zusammenstoß ist es am Dienstag in Vechta an der Kreuzung Straße Rieden/Schweriner Straße gekommen. Dabei zog sich ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta leichte Kopfverletzungen zu. Dieser wollte um 16.15 Uhr von einer Grundstückseinfahrt aus die Straße Rieden in Richtung Schweriner Straße überqueren. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Pkw-Fahrer aus Holdorf, der die Schweriner Straße befuhr und auf die Straße Rieden abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß und einem Sachschaden von 1200 Euro.

• Bei einem Unfall am Mittwoch um 7.46 Uhr in Vechta wurde eine 61-jährige Rennradfahrerin leicht verletzt. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr die Osloer Straße in Richtung Straßburger Straße und wollte links in eine Hofeinfahrt einfahren. Dabei übersah er die 61-Jährige. Sie wurde ins Krankenhaus gefahren.