Visbek /Vechta /Oldenburg Weil er in mehrere Wohnhäuser in Visbek und Goldenstedt eingebrochen ist, muss ein 28 Jahre alter Slowake nun für zwei Jahre ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts in Vechta hat das Oldenburger Landgericht am Montag in zweiter Instanz weitgehend bestätigt. In Vechta war der Angeklagte zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Gestern aber musste noch ein anderes Urteil mit einbezogen werden: Die Gesamtstrafe fiel nun höher aus.

2015 war der 28-Jährige nach Deutschland gekommen und hatte im Landkreis Vechta auf landwirtschaftlichen Höfen gearbeitet. 2018 wurde er arbeitslos. Kein Geld, kein Job: Den Weg zurück in seine Heimat, wo ein Kind auf ihn wartet, fand er aber nicht. Stattdessen trank er große Mengen Alkohol und wurde obdachlos. Und so zog er durch den Landkreis Vechta, um Ausschau nach lohnenswerten Objekten zu halten. Der Angeklagte suchte vornehmlich Häuser, deren Bewohner im Urlaub waren.

Ihm ging es nicht nur um reiche Beute, sondern auch um eine Übernachtungsmöglichkeit. In Visbek und Goldenstedt wurde er fündig. Hatte er mit brachialer Gewalt Türen und Fenster aufgehebelt, legte er sich in den Objekten zunächst einmal schlafen. Am anderen Morgen frühstückte er in aller Ruhe, um dann das Haus nach Wertsachen zu durchstöbern. Dem Angeklagten fielen Geld, Laptops, Handys und Waffen in die Hände. Die Wertsachen verkaufte er, um von dem Erlös zu leben.

Ende vorigen Jahres wurde er verhaftet. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen das Vechtaer Urteil hatte er Berufung eingelegt. Er wollte eine Bewährungsstrafe erreichen, damit er das Gefängnis verlassen und in seine Heimat zurückkehren kann. Doch daraus wurde nichts. Es fehle an einer günstigen Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe. Außerdem spreche die Vielzahl der Taten gegen eine Bewährungsstrafe, so die Vorsitzende Richterin.