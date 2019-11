Visbek /Vechta Trunkenheit im Verkehr und handfeste Auseinandersetzungen haben die Polizei in Visbek und Vechta beschäftigt.

Bereits am Freitag wurde ein 41-jähriger Visbeker um 21.45 Uhr auf einen 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Bremen aufmerksam, als dieser in der Gustav-Heinemann-Straße in Visbek rückwärts in ein Blumenbeet seines Nachbarn fuhr. Bei der Kontaktaufnahme stellte der Visbeker sofort Alkoholbeeinflussung beim Gegenüber fest. Er zog den Schlüssel vom Pkw Audi A6 ab, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Das missfiel dem Bremer offensichtlich. Er wollte den Schlüssel zurück und schlug auf den 41-jährigen ein. Dieser wehrte sich, so dass es zu einer Prügelei zwischen den Personen kam.

Beide wurden leicht verletzt. Ein anschließender Alkoholtest beim Bremer ergab 1,87 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt wurde angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Vechta kam es am Sonntag um 3.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in der Innenstadt zu einem Handgemenge zwischen einer 28-Jährigen aus Lutten sowie zwei 21 und 22 Jahre alten Männern. Die junge Frau schlug hierbei mehrfach mit den Fäusten auf die beiden Männer ein. Die Ermittlungen zum detaillierten Tathergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) in Verbindung zu setzen.