Visbek /Vechta Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta ist am Sonntag um 15.50 Uhr in Visbek von der Straße Hegstedt abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille fest, weswegen Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro, so die Polizei.

Wohnungseinbrüche gab es unter anderem in Vechta. Am Montag brach ein Unbekannter zwischen 0.05 und 5.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Schwedenstraße ein. Gestohlen wurde offenbar nichts. Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Junkerstraße ein. Er entwendete Bargeld und Dokumente. Ein weiterer oder der gleiche Täter suchte zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4 Uhr, ein Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße heim. Auch hier wurden Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen. Hinweise zu den drei Fällen nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.