Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Visbek Bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen am Mittwoch um 14.40 Uhr in Visbek (Kreis vechta) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Streifenwagen, in dem ein 41-jähriger Polizist und eine 21-jährige Polizistin saßen, befand sich auf einer Einsatzfahrt mit Martinshorn und eingeschaltetem Blaulicht auf dem Visbeker Damm. Er überholte dabei mehrere Fahrzeuge.

Eine 93-jährige Pkw-Fahrerin aus Visbek wollte zeitgleich nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Polizisten leicht verletzt wurden. Der 41-jährige Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind beide weiterhin einsatzfähig. Die 93-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.