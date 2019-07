Wilde Flucht in Richtung Wildeshausen

Visbek /Wildeshausen Nach einer wilden Flucht mit seinem Opel Corsa ist am Mittwoch, 17. Juli, ein 58-Jähriger aus Hagstedt gegen 23.30 Uhr in Wildeshausen von der Polizei gestellt worden. Die Polizei wollte den Mann auf der Schneiderkruger Straße in Visbek kontrollieren, aber der 58-Jährige trat aufs Gaspedal.

Er fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften, missachtete Geschwindigkeitsbegrenzungen und überholte trotz bestehenden Überholverbots. Zwischen der Anschlussstelle Autobahn A 1 Wildeshausen-West und dem Ortseingang Wildeshausen konnte der Flüchtige mit Unterstützung der Polizei Wildeshausen gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille, was möglicherweise der Grund für die Flucht war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.