Feuer in Wilhelmshaven: Altpapiercontainer in der Innenstadt angezündet

Wilhelmshaven Ein Altpapiercontainer in der Innenstadt von Wilhelmshaven hat in der Nacht zu Dienstag (0.56 Uhr) gebrannt. Das meldet die Polizei am Dienstag mit. Ein Container an einer Sammelstelle einer dortigen Radiologie habe in Vollbrand gestanden. Der Brand konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr abgelöscht und so ein Übergreifen auf die nebenstehenden Container verhindert werden, heißt es weiter.

Die Polizei Wilhelmshaven geht von einer Inbrandsetzung aus, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten in der Nähe des Brandortes wahrgenommen haben, sich unter 04421/942-0 zu melden.

In den vergangenen Monaten hat es viele Brände in Wilhelmshaven gegeben.

