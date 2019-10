Cloppenburg /Äthiopien Tief beeindruckt von der Landschaft, den freundlichen Menschen und den historischen Stätten Äthiopiens zeigte sich eine 13-köpfige Reisegruppe aus den Landkreisen Cloppenburg und Emsland. „Wir werden zukünftig gute Botschafter Äthiopiens sein“ resümierte die Reisegruppe. Auf das „Dach Afrikas“ führte sie eine 13 tägige Studienreise des Bildungswerkes Cloppenburg von der Hauptstadt Addis Abeba bis zum religiösen Zentrum Äthiopiens Axum, nahe der Grenze zu Eritrea.

Das erste Naturschauspiel, welches die Reisegruppe erlebte, waren die Wasserfälle des Blauen Nils, die bis zu 35 Meter in die Tiefe stürzen. Der Nil führte nach der Regenzeit ordentlich Wasser, so dass von Weitem schon die Wasserfälle zu hören waren. Eine Bootsfahrt über den Tana See, in dem der Blaue Nil entspringt, führte zu einer Familie, wo die Reisegruppe eine typische äthiopische Kaffeezeremonie erleben durfte. „Äthiopien ist das Geburtsland des Kaffees ‚Arabica’, arabische Händler waren der Namensgeber“, informierte der Reiseleiter.

Nicht zu überbieten an landschaftlicher Schönheit war die Fahrt ins Siemen-Gebirge auf 3200 Meter Höhe. Auf dem Hochplateau machte die Reisegruppe Bekanntschaft mit den seltenen Gelada-Pavianen, die sich nicht beim „Fotoshooting“ stören ließen. In der heiligen Stadt Axum, dem Sitz der Bundeslade mit den Zehn Geboten, besichtigten die Reisenden Stelen und Obelisken, antike Herrscherpaläste sowie den Palast der sagenumwobenen Königin von Saba.

Als das spirituellste Erlebnis überhaupt, galt das Erklimmen einer Felsenkirche aus dem vierten Jahrhundert. Mit persönlichen Scouts an der Seite kletterten die Männer und Frauen teils sehr steile Hänge hinauf, um schließlich den Mönch, der seit 15 Jahren in der Felsenkirche lebt, zu begegnen. „Großer Gott wir loben dich“ stimmten die Reisenden spontan an, um für dieses einzigartige Erlebnis zu danken.

Bei einer Überlandfahrt stoppte der Bus an einer Schule. Dort erfuhren die Norddeutschen über lange Schulwege und nach deutschen Maßstäben mangelnde Ausstattung der Schulen. Teilweise aus Lehm gebaute Behausungen ohne eingebaute Fenster dienten als Unterrichtsraum für über 50 Kinder. Die Reiseteilnehmenden statteten die Schule mit allerhand Material, vom Schreibblock, über Kugelschreiber und Bleistifte bis hin zu Radiergummi und Anspitzer aus.

Als das Achte Weltwunder werden die elf monolithischen, aus einem Fels gehauenen Kirchen bezeichnet. Sie stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. In jeder dieser Kirchen befindet sich ein Replikat der Bundeslade, welche kein „Normalsterblicher“ zu sehen bekommen darf. Die meisten Menschen Äthiopiens gehörten der äthiopisch- orthodoxen Kirche an, erfuhren die Reisenden vom äthiopischen Reiseleiter Teketayi Abebe, auch der Islam sei weit verbreitet.

Wie es in einer typischen äthiopischen Familie zugeht, erfuhren die Norddeutschen bei einem Besuch. Das Abendessen bereiteten sie selber traditionell zu. Getreide fürs Brot musste erst gemahlen, das Gemüse geputzt und gewaschen und Kartoffel geschält werden. All diese Zutaten bereiteten sie mit Begeisterung für ein köstliches Abendessen zu, bei dem auch das einheimische Bier oder der einheimische Wein nicht fehlen durfte.

Die Hauptstadt Addis Abeba bildete den Schlusspunkt mit dem Besuch einer deutschen Schule nur für äthiopische Kinder, sowie dem Besuch des Nationalmuseums. Dort traf die Reisegruppe auf die berühmte uralte Lucy, einem Urmensch, der vor gut drei Millionen Jahren in Äthiopien lebte. Abenteuer pur gab es dann noch auf dem größten Markt Afrikas, dem „Mercato“. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Durch enge Gassen und Winkeln führte nicht nur der äthiopische Reiseleiter sondern auch zwei abgestellte Polizisten, damit sich die Reisenden nicht verirrten. Ein folkloristischer Abend rundete die perfekt organisierte und zutiefst beeindruckende Reise ab.