Goldene Hochzeit: Frisch verliebt bei „Elvira & The Joseph Brothers“

Cäciliengroden Der Abend in der Diskothek „Wilkenjohanns“ in Zetel stellte die Weichen für Jutta Janssen und Dieter Theilen: Bei flotter Tanzmusik von „Elvira & The Joseph Brothers“ sprühten die Funken. „Und das ist bis heute so geblieben“: Das Paar feiert am heutigen Samstag, 11. April, seine Goldene Hochzeit.

Blutjung waren sie damals, sie 16, er 18 – knapp zwei Jahre später standen sie vor dem Altar: hoch schwanger. Für die Eheschließung brauchte Jutta die Einwilligung ihres Vaters, Dieter musste sogar mit seinen Eltern zum Jugendamt, denn erst mit 21 durfte man damals heiraten.

Die junge Familie lebte zunächst in Horsten, wo Jutta Janssen aufgewachsen war, später in Cäciliengroden und Wilhelmshaven. Seit 1994 lebt das Paar in seinem Elternhaus in Cäci am Karl-Marx-Platz.

Mit viel Engagement waren beide in ihren Berufen tätig: Jutta Theilen arbeitete im Verkauf, war auch mit einem Tante-Emma-Laden und Kiosk selbstständig; Dieter Theilen arbeitete als Büromaschinenmechaniker und Einzelhandelskaufmann zuletzt im Großhandel. „Ich habe viel mit Architekten und Planern gearbeitet, das hat mir großen Spaß gemacht“, erzählt der 70-Jährige.

Neben der Arbeit war Dieter Theilen Musiker durch und durch. Er spielt Gitarre, Mandoline, Mandola und Akkordeon, gehörte zum Cäciliengrodener Mandolinenorchester von Heinrich Schäfer, der auch das Cäciliengroden-Lied komponiert hat, und war jahrelang mit der Tanzkapelle „Flamingos“ unterwegs. Rund 120 Auftritte im Jahr – Jutta Theilen blieb mit dem kleinen Sohn am Wochenende oft allein. „Das hat mir nichts ausgemacht, ich wusste ja immer, wo ich meinen Mann finden konnte“, sagt sie. Die Liebe zur Musik hat Dieter Theilen an seinen Sohn weitergegeben, leider haben sie seit langem keinen Kontakt zu ihm und den vier Enkelkindern.

Die Goldene Hochzeit wird das Paar natürlich allein feiern – „die Feier mit Nachbar und Freunden wird aber garantiert nachgeholt“, sagen die beiden.



