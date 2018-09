Cäciliengroden Aufgeben kommt für Sandra Düselder nicht in Frage: Mitte April hatte sie „Cäcis Lädchen“ in Cäciliengroden eröffnet – beim Siedlerfest Anfang August musste sie einen schweren Schlag einstecken.

Wie berichtet, hatten Einbrecher Waren und Geld im Wert von gut 9000 Euro erbeutet. Vor allem Zigaretten wurden gestohlen. Sandra Düselder hatte zum Siedlerfest zusätzlich Tabak im Wert von gut 5000 Euro im Laden.

Nach dem Einbruch erlebte sie eine Welle der Hilfsbereitschaft: „Viele Leute kamen in den Laden, einige haben Geld gespendet, andere haben deutlich mehr gekauft als sonst“, sagt sie. „Die Cäciliengrodener stehen hinter mir, die Unterstützung ist groß.“

Sogar Sandra Düselders 15-jährige Tochter hat sofort ihr Sparbuch aufgelöst, um der Mutter zu helfen. Eigentlich hatte sie auf ihren Führerschein gespart. Versichert ist Sandra Düselders Laden nicht, was gestohlen wurde, ist weg. Eine Entschädigungszahlung kann sie nicht erwarten. Die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen und die Prämien der Versicherer seien dermaßen hoch, dass sie diese nicht erfüllen kann, sagt die 39-Jährige.

„Und ich musste neue Ware kaufen, denn wenn ich hier keine Zigaretten habe, dann kommt bald keiner mehr“, sagt sie. Der wirtschaftliche Schaden wird sie also noch lange begleiten. Trotzdem wird sie weitermachen. Das Sicherheitskonzept des Ladens wurde überarbeitet und die Sicherheit deutlich erhöht.

Am Freitag wurde das Minus in ihren Büchern dann um 1250 Euro verringert: Gastwirt „Mozart“ Wolfgang Gerhard, Matthias Hänke vom Wirtschaftsförderungsverein Sande und Alexandra Schlalos, Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Cäciliengroden, überreichten Sandra Düselder einen Spendenscheck. Das Geld war überwiegend beim Benefiz-Konzert zugunsten Cäcis Lädchen in der „Scharfen Ecke“ zusammengekommen. „Ich bin sehr dankbar und freue mich sehr“, sagte Sandra Düselder. „Alles hat super gepasst, das Konzert war toll.“