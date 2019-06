Neustadtgödens Das wird ein Spektakel geben: Am kommenden Sonntag, 30. Juni, treffen sich im beschaulichen Neustadtgödens (bislang) 18 Ausrufer aus Deutschland, aus den Niederlanden und Belgien, um die Besten ihrer Gilde zu küren. Neustadtgödens ist erneut Ausrichter der Ausrufermeisterschaften, und diesmal nicht nur der Deutschen, sondern erstmals auch der internationalen Meisterschaften.

Die Lokalen Vertreter bei den Ausrufermeisterschaften Hinrich Janßen: Seit vielen Jahren Ausrufer von Neustadtgödens, Präsident der Ausrufergilde und Titelverteidiger bei den Deutschen Ausrufermeisterschaften. Dirk Arnskötter: Kommt ursprünglich aus Dortmund und ist seit sieben Jahren Gästeführer in Neustadtgödens und oft gemeinsam mit Hinrich Janßen unterwegs. Arnskötter tritt als alter Deichbauer (Kojer), als alter Westfale mit Münsterländer Platt oder als Sudler – also als Koch und Bierbrauer – auf und führt Gruppen durch Neustadtgödens. Werner Kleinschmidt: Gästeführer der Gemeinde Sande seit 2006. Schlüpfte zunächst ins Kostüm von Graf Burchard Philipp zu Frydag, es folgten Kostümführungen als jüdischer Lehrer Simon Rosenstein und als Führer der Täuferbewegung Heinrich Krechting. Aktuell in der Rolle des mennonitischen Webers und Leinhändler und späteren Fleckenvorstehers Peter Alberts Swart unterwegs.

Der Wettbewerb ist Teil und sicher ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 475-jährigen Bestehen von Neustadtgödens, das bereits ab diesen Donnerstag gefeiert wird.

Neustadtgödens selbst ist bei den Ausrufern stark vertreten (siehe Infokasten): Natürlich mit Hinrich Janßen, Gildepräsident und amtierender Deutscher Ausrufermeister. Janßen gewann die Deutschen Ausrufermeisterschaften 2016. Ob es auch für einen internationalen Titelgewinn vor heimischer Kulisse reicht, wird man sehen...

Dreier-Jury

Die Jury jedenfalls kommt auch von hier: Es ist Michael Diers, Chef der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH, außerdem Arnold Preuß, Präsident des Niederdeutschen Bühnenbundes Niedersachsen und Bremen sowie Michael Ramke, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des Sander Gemeinderates. Man darf gespannt sein, wie sie die Ausrufe der Niederländer und Belgier bewerten werden.

Beginn der Ausrufermeisterschaften ist um 12 Uhr. Der Wettbewerb findet beim Ausrufer-Denkmal in der Kirchstraße statt. Die Straße selbst ist Hauptfestmeile zum Dorfjubiläum und übrigens in Metern genauso lang wie das Dorf in Jahren alt ist. Die Siegerehrung der neuen Ausrufermeister soll gegen 17 Uhr sein.

Jeder hat zwei Ausrufe

Das Reglement ist einfach: Jeder Ausrufer hat zwei mal zwei Minuten Zeit; der erste Beitrag sollte sich mit dem Heimatort des Ausrufers befassen, der zweite Ausruf ist entweder ein historischer Ausruf, kann aber auch ein eigenes Thema sein. Das Auftreten selber, die Stimmgewalt und sicher auch das Kostüm fließen ebenfalls in die Bewertung sein.

Aktuell seien 18 Teilnehmer gemeldet, sagt Dirk Arnskötter, der als Koyer ebenfalls teilnimmt. Mit von der Partie ist zudem Neustadtgödens’ Gästeführer Werner Kleinschmidt, der aktuell als Leinenweber Peter Alberts Swart (1688-1750) Besuchern einen bedeutenden Aspekt der Dorfgeschichte näherbringt.