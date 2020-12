Krippenspiel in Neustadtgödens: Statt Esel spielt ein Pony mit

Neustadtgödens Kein Esel, aber ein echtes Pony ist Heiligabend in Neustadtgödens beim Krippenspiel der Star. Das Spiel findet an verschiedenen Stationen statt. Pastorin Kerstin Tiemann, Vikarin Gudrun Nicolaus und Hanne Oncken vom Kirchenvorstand laden für 15.30 Uhr zu kleinen Andachten unter freiem Himmel ein.

Aus der Perspektive von Maria & Josef wird am Bouleplatz (An der Waage) erzählt, wie es sich anfühlt, wenn ein Paar die Geburt eines Kindes erwartet und nirgendwo willkommen ist. Auf dem Spielplatz an der Lehmbalje erwarten Hirten und Engel Publikum, rund 100 Personen sind hier zugelassen. Die Weisen aus dem Morgenland sind im Garten der Pastorei zu treffen.

Es gibt zudem Musik vom Posaunenchor Gödens und einen geistlichen Impuls. Die Ausrufer Hinrich Janßen und Dirk Arnskötter sowie Nachtwächter Werner Kleinschmidt werden zur Volkszählung aufrufen. Denn ohne Datenerfassung geht es nicht. Dafür liegen Flyer aus, die auch im Gemeindebrief mitverteilt wurden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, an allen Orten ist Maske zu tragen und Abstand zu halten.