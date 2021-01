Abschied aus dem Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch: „Seelsorge ist für mich eine Haltung“

Sande Wenn Christa Bruns (64) den Weg zu einem Patientenzimmer einschlägt, erwartet sie meist kein einfaches Gespräch – es geht um den Sinn, um Leben und Tod: Die Krankenhausseelsorgerin in Sanderbusch ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen.

2011 trat sie die Stelle im Nordwest-Krankenhaus an – „und ich habe es nie bereut“, sagt sie. „Seelsorge ist für mich eine Haltung, bei der ich mit dem Patienten in seine Richtung schaue – wichtig ist, was der Patient sich wünscht“, sagt die Diakonin, die häufig auch mit Angehörigen ins Gespräch kommt. „Da gibt’s keinen Small Talk, man kommt gleich zum Wesentlichen“, hat die erlebt.

Im Ruhestand will sie „viele Bücher lesen, noch mehr Fahrrad fahren, ein Ehrenamt übernehmen – und wenn Corona jemals vorbei geht, wieder in meiner Schreibgruppe aktiv werden“, verrät sie.