Sande Schon lange gibt es Kontakte zwischen dem Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven und dem westafrikanischen Ghana. Die Kontakte sollen nun auf neue Füße gestellt werden: es entsteht eine Partnerschaft mit der evangelisch-presbyterianischen Kirche aus dem Kirchenkreis Central-Western.

Zu einem ersten Besuch waren nun Reverend (Kreispfarrerin) Comfort Afele und Gladys Feddy Akyea vom Kreiskirchenrat in Friesland und Wilhelmshaven. Ein 26-Jähriger erhielt kein Visum – daher kamen nur die Frauen.

Nach elf Tagen voller Eindrücke wurden sie nun mit einer kleinen Feier im Gemeindehaus „Die Brücke“ in Cäciliengroden verabschiedet. Die beiden Frauen absolvierten ein prall gefülltes Programm, sie waren von Wangerooge bis Varel in den Kirchengemeinden unterwegs, nehmen Eindrücke aus Gottesdiensten, aus Kindertagesstätten und von der Seniorenbetreuung mit nach Afrika; sie haben sich aber auch Friedhöfe und die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt angesehen.



Sie lebten bei Christhild Roberz, Leiterin der Telefonseelsorge. Die Verständigung klappte gut auf englisch. „Es haben sich auch schon weitere persönliche Kontakte entwickelt“, berichtete Pastor Jörg Zimmermann, Beauftragter für Ökumene und Mission im Kirchenkreis.

Nun soll im „Arbeitskreis Partnerschaft Ghana“ über die weitere Zielsetzung gesprochen werden. Mit dem afrikanischen Besuch waren bereits Kirchenmusik, Kindergartenarbeit und Seniorenbetreuung angesprochen worden, wo man voneinander lernen könne. Hier wie dort unterliege die Kirche Sparzwängen. Beide Seiten empfanden den Besuch als „sehr gewinnbringend“. Wann ein Gegenbesuch stattfindet, ist noch offen.

Finanziert wurde der Besuch vom Kirchenkreis, geklärt werden muss der künftige finanzielle Aufwand aber auch noch mit der norddeutschen Mission, sagte Zimmermann.