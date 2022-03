Sander Bau- und Umweltausschuss: „Tiny“-Häuser, Baumschutz und Fotovoltaik

Sande In seiner Sitzung am Mittwoch, 9. März, befasst sich der Sander Bau-, Planungs- und Umweltausschuss mit dem Stand zum Einbau von Lüftungsanlagen in die Kitas und mit dem Antrag der Gruppe Grüne/FDP/Linke auf Prüfung von Möglichkeiten zur Erstellung einer Tiny-House-Siedlung in Sande.

Weitere Themen sind ein Konzept zur Steuerung von Windkraft und Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sowie die Überarbeitung der Bebauungspläne Hauptstraße, um Gebäudehöhen festzulegen. Aus dem Bereich Umwelt geht es um den Erlass einer Baumschutzsatzung und um die Richtlinien zur Vergabe von Umweltpreisen in der Gemeinde. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.