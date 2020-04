Friesenkiesel Und Küstensteine: Stein an Stein wird zur bunten Schlange

Sande /Hooksiel Bisher galt: Wer einen Friesenkiesel oder Küstenstein findet, darf ihn mitnehmen und behalten oder anderswo wieder ablegen. Nun entsteht eine neue Variante des Spiels mit den bunt bemalten Steinen: es geht darum, möglichst lange Steinschlangen zu legen.

So haben Kinder, Jugendliche und Eltern in Sanderbusch begonnen, Friesenkiesel um eine Bauminsel zu platzieren – und es werden von Tag zu Tag mehr. Also: die Steine bitte nicht mitnehmen, sondern liegenlassen, anschauen, sich inspirieren lassen und am nächsten Tag wiederkommen, um einen eigenen bemalten Stein hinzuzufügen – oder mehrere. Und irgendwann schlängelt sich die Steinschlange dann quer durch Sanderbusch nach Sande.

Auch in Hooksiel entsteht zurzeit eine Steinschlange: Bewohner und Betreuer des Haus am Pakenser Groden der Wilhelmshavener Kinderhilfe haben begonnen, bemalte Steine entlang der Bäderstraße Richtung Deichschart zu legen.

Das ist ein sportliches Unterfangen: Die Straße ist von der Tankstelle bis zum Schart etwas mehr als 1000 Meter lang. Mitmachen ist deshalb ausdrücklich erwünscht – einfach Steine bemalen und zur Kiesel-Schlange dazulegen.