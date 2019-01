Sande Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und hohes Engagement wurde den Jugendlichen der beiden Sander Jugendwehren bescheinigt: Die Jugendwehren Sande und Gödens hielten gemeinsam ihre Jahreshauptversammlung ab.

Erfolgreich bei Abzeichen-Prüfungen Jugendflamme 1: Phil Kempe, Lukas Deichsel, Laura Goldmann, Eric Pruin, Mario Varrelmann und Jason Anakin Leck, Lukas Schlumperger, Hamsa Kaawar, Leon Gerber, Leon Neubert und Phillip Pruin. Die Leistungsspange errangen Dustin Moll, Paul Heiken und Christoff Goldmann.

In der Jugendwehr Sande sind 23 Kinder und Jugendliche aktiv, drei davon sind Mädchen. 2018 waren zwei junge Frauen in die Einsatzabteilung gewechselt. In Gödens hat die Jugendwehr neun Mitglieder, davon sechs Mädchen. Hier sucht Jugendwartin Rebecca Fast noch dringend Helfer für die Betreuung, 2018 musste aus Sande immer mal wieder jemand einspringen. Doch Maren und Maik Janßen sind eigentlich voll ausgelastet.

In beiden Jugendwehren gab es zahlreiche Aktionen zur Stärkung von Teamgeist und Gruppenbildung, weiterhin stand die feuerwehrtechnische Ausbildung ganz oben. In Sande kam noch ein Zeltlager hinzu, das kurzerhand organisiert wurde, als feststand, dass das Kreiszeltlager ausfällt. Die Sander erlebten bei der Surfschule in Hooksiel unvergessliche Tage. Zu den Höhepunkten gehörte die Putzaktion beim Ententeich Neufeld, wo viele Fahrräder geborgen wurden.

Die fehlenden Betreuer machen den Jugendwarten zu schaffen, sonst aber gab es zufriedene Gesichter zu sehen. Auch Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer erklärte, er sei stolz auf eine so gut ausgebildete Nachwuchsriege. Beim Übergang in die Einsatzabteilung müsse sich keiner Sorgen machen, mindestens 60 Prozent des „Einsteigerwissens“ brächten die Jugendlichen bereits mit.