Sande Es dampft und zischt, ab und an ist ein lautes Tuten zu hören: Wer die Ausstellungshalle an der Breslauer Straße 9a in Sande betritt, der fühlt sich fast wie auf dem Bahnhof. Kein Wunder, denn auf rund 700 Quadratmetern bewegt sich hier von der historischen Dampflok bis zur hoch modernen E-Lok alles, was unter Eisenbahnern Ansehen genießt.

Die Arbeitsgemeinschaft „Große Modellbahnen Weser-Ems“ öffnet ihre Halle für die Öffentlichkeit traditionell an zwei Adventssonntagen, am ersten Advent bestaunten schon viele Gäste die Neuerungen, am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr besteht noch einmal die Gelegenheit zum Besuch.

Die Mitgliederzahl habe wieder etwas zugelegt, 46 Leute sind jetzt im Verein aktiv, berichtete der Vorsitzende Bernd Molnár. Stammgästen ist es ein besonderes Vergnügen, jedes Jahr wieder die Veränderungen festzustellen. Und da gibt es in der liebevoll gestalteten Landschaft viel zu entdecken.

Zu entdecken gibt es aber diesmal auch einen Kranzug, etwas ganz besonderes, wie alle bestätigen. Solche Züge dienen ausschließlich dem Arbeitseinsatz, zum Bespiel dem Bergen von Waggons, die aus den Gleisen gesprungen sind. Das Modell der Spur 1, das Peter Hinz zufällig entdeckte, wurde im Original früher in Wilhelmshaven gebaut und gehört noch ins Zeitalter des Dampfantriebs. Schnell fanden sich bei dem Zug Interessierte zum Fachsimpeln zusammen.

Mitspielen ist übrigens erwünscht: Und so sind die Ausstellungen auch für den Nachwuchs ein Höhepunkt im Jahr. Für Leon zum Beispiel, der zwar zu Hause keine Modelleisenbahn besitzt, aber in der Halle mit Feuereifer hilft. Der Zwölfjährige ist begeisterter Zugführer, seine Strecke lässt er keinen Moment aus den Augen. Noch ist er nur bei den Ausstellungen dabei, das aber mit viel Sachverstand und Interesse und dafür gab es großes Lob von den Modellbahnern.