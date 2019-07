Sande Wer mit Theo-Günther Thomsen ins Plaudern kommt, der kann so schnell nicht wieder aufhören. Der Mann, der am Montag seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, ist quasi das Gedächtnis Sandes.

Geboren wurde er zu Hause – er war Hebamme Hermine Ukens 300. Kind. Thomsen verbrachte sein ganzes Leben in Sande/Sanderbusch. Als 14-Jähriger begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, musste die unterbrechen, weil er mit 15 zur Wehrmacht eingezogen wurde. Den Krieg überstand er zum Glück, konnte danach seine Ausbildung fortsetzen.

Und weil es bei der Bank damals noch nicht so viel Arbeit gab und es zudem bei Bankleuten so üblich war, knüpfte er viele Kontakte zu Geschäftsleuten und Vereinen. Die Folge: er war viel unterwegs und in zahlreichen Vereinen und Institutionen beschäftigt. Thomsen organisierte federführend den ersten Sander Markt (der gerade 70. Geburtstag feierte) mit, er gründete die Sander Volkshochschule, den Schützenverein, den Klootschießer- und Boßelverein „Freesenspeel“ und die Arbeitsgemeinschaft „Altes Sande“ – die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang.

Seine Frau Karin Bernecker, die in einem Lebensmittelgeschäft in Sanderbusch beschäftigt war, lernte er beim Kundenbesuch kennen. 1959 läuteten die Hochzeitsglocken. Nach ei­nem Herzinfarkt 1962 krempelte er sein Leben komplett um, arbeitete fortan im Geschäft seiner Frau mit. Immer interessierte ihn die Geschichte seines Heimatorts; darüber weiß er viel zu erzählen.

Noch heute lebt er im gleichen Haus, in das er 1962 eingezogen ist. Tochter Stephanie unterstützt ihn im Alltag. Große Freude hat er auch an Enkelin Karina.

Online gratulieren unter www.nwz-glückwunsch.de