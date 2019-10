Sande Was ist denn da passiert? An der Deichstraße in Sande ist ein großer Teil der vor wenigen Monaten erst gesetzten Bäume verschwunden. Zwischen den Exemplaren, die nun Blüten gesetzt haben, sind in unregelmäßigem Abstand zwischen den Stabilisierungshilfen große Löcher zu sehen.

Dreister Diebstahl, mangelnde Pflege und zu wenig Bewässerung im trockenen Sommer oder grundsätzlich schlechte Qualität? Viele Gerüchte sind im Umlauf.

Doch nichts von dem trifft zu. Die eher unspektakuläre Wahrheit ist: Es hat schlicht eine Verwechslung beim Anliefern der jungen Bäume gegeben. Statt wie bestellt eine schwedische Mehlbeere in einer bestimmten Sorte zu liefern, kam jetzt bei der Blüte der Bäume zutage, dass es sich um zwei unterschiedliche Sorten handelt. Hier muss also der Händler nachbessern. Der hat die falschen Bäume vor kurzem entfernt und Anfang November werden die Lücken aufgefüllt und die richtigen Bäume eingesetzt.

Die jungen Bäume sind übrigens eine Ersatzpflanzung für die Eschen, die Anfang des Jahres gefällt werden mussten. Die Eschen waren von einen Pilz befallen, der zum Eschentriebsterben führte.