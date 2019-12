Sande Unterstützung für die Bienengemeinde Sande: Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hat der Kampagne das Geld für die Anschaffung eines Balkenmähers gespendet. Rund 5000 Euro kostet solch ein Gerät. Mit dem soll die Pflege der inzwischen zahlreichen angelegten Blühflächen in Sande künftig nicht nur noch leichter von der Hand gehen, sondern auch den Insekten helfen, sagte Konrad Sieg von der Nabu-Ortsgruppe Sande. Die hatte bei „Bingo“ den Förderantrag gestellt.

Mit dem Balkenmäher werden die über den Herbst und Winter verblühten Flächen bearbeitet. Im Gegensatz zu einem so genannten Schlegelmäher, der alles alles zerhackt – auch Käfer und Kleinstlebewesen werden so getötet– mäht ein Balkenmäher nur quer und wirbelt nicht alles auf, so Nabu-Mitstreiter Hans Gerd Stallkamp. Das Mahdgut fällt herunter, darunter können sich kleine Lebewesen verstecken, was ja auch Sinn einer Blühwiese ist, mit der Insekten angelockt werden. Der Balkenmäher trägt dazu bei, dass mehr Saatgut neu keimen kann.

„Wir experimentieren noch und wollen sehen, was wie und wo am besten wächst“, sagte Bürgermeister Stephan Eiklenborg. Hinter dem Rathaus solle noch eine zweite und dritte Blühfläche angelegt werden. Vermutlich wachsen dort auf dem Boden andere Pflanzen besser als zum Beispiel auf Blühflächen am Sander See.

Der Balkenmäher, den die Nabu-Ortsgruppe wie auch der Bauhof für die Bienengemeinde einsetzt, wird unter anderem auch auf den Wiesen in Altmarienhausen eingesetzt. 2020 sollen zudem weitere größere Blühflächen entstehen. Mit dem Balkenmäher wird es auch einfacher, Saatgut aufzufangen und neu auszubringen.