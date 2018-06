Sande „Ich habe meine Blutwerte gerade erst beim Hausarzt untersuchen lassen“, sagt Fritz Nanninga aus Accum. Aber das Angebot des Nordwest-Krankenhauses zum Thema Schlaganfall und Risikofaktoren will er dennoch in Anspruch nehmen. „Ich lasse mir auf jeden Fall mal die Halsschlagadern screenen.“ Auch Hannelore Marohn aus Sande ist gut im Bilde, was ihre Blutwerte und ihren Blutdruck angeht. „Aber sicher ist sicher“, sagt sie und reiht sich vor dem Infobus ein in die Schlange, um sich den Blutzucker und Blutdruck kontrollieren zu lassen.

Der Schlaganfall Schlaganfälle sind Durchblutungsstörungen des Gehirns. Bei plötzlichen halbseitigen Lähmungen an Armen oder Beinen oder Taubheitsgefühlen sowie Seh- und Sprachstörungen sollten Betroffene sofort den Notruf wählen, um dauerhafte Schäden zu verringern. Große Riskofaktoren für einen Schlaganfall sind Bluthochdruck, Diabetes, zu hohe Blutfette, Rauchen und Vorhofflimmern. Nikotinverzicht, viel Bewegung, wenig Alkohol und eine gesunde Ernährung sind beste Voraussetzungen, sein Schlaganfallrisiko zu senken.

Die Sorge, einen Schlaganfall zu erleiden, und der Wunsch, die individuellen Risikofaktoren testen zu lassen, haben am Mittwoch bei einem Infotag viele Bürger und Patienten zum Nordwest-Krankenhaus (NWK) getrieben. Die Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“ war mit ihrem Infomobil, einem umgebauten Schulbus, vor Ort. Zudem standen der Chefarzt der Neurologischen Klinik, Prof. Dr. Pawel Kermer, und sein Team am Infobus für Fragen zum Thema Schlaganfall zur Verfügung. Drei Fachvorträge und die Möglichkeit eines Halsschlagader-Screenings ergänzten das Infoangebot und die Aufklärungskampagne.

270 000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlaganfall, sagt der Neurologe Pawel Kermer. 1400 Patienten behandelt das NWK. Das Haus ist in Sachen Schlaganfall-Versorgung national zertifiziert, weist modernste medizinische Standards auf und braucht sich laut Kermer in der neurologischen Akutversorgung auch nicht hinter universitären Standorten zu verstecken. Mit Blick auf ein neues Therapieverfahren zur Schlaganfallbehandlung, das am NWK zum Herbst eingeführt werden soll, werde Sanderbusch zum neurologischen Maximalversorger.

Bei einem Schlaganfall ist Zeit überlebenswichtig: In einer Stunde ohne Behandlung gehen bis zu 750 Kilometer Nervenfasern kaputt, so Kermer. Nur wer sein persönliches Risiko kennt, kann vorbeugen. Bluthochdruck und ein zu hoher Blutzucker sind definitiv riskant. Bei einigen, die sich untersuchen ließen, gab es unangenehme Überraschungen. Die sollten mit dem behandelnden Arzt weiter besprochen werden.

