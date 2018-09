Sande Auch wenn die Luft in Friesland sicher um einiges besser ist als in Großstädten: die Themen Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung sind derzeit überall präsent. Ob Diesel-Abgasskandal, Feinstaubbelastung oder aktuell sogar der Brand im Meppen: Welche Auswirkungen die Verunreinigung der Atemluft auf die Gesundheit haben kann, das ist auch Thema des diesjährigen Lungentags.

An diesem Samstag, 22. September, lädt die Klinik für Lungenheilkunde des Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch dazu ein. Los geht es um 9.30 Uhr, bis 14 Uhr wird Dr. Jörg Schalenbach, Chefarzt der Pneumologischen Klinik, über Lungenerkrankungen, Diagnosen, Therapien und Nachsorge sowie neueste medizinische Erkenntnisse berichten. Unterstützt wird er dabei von Oberarzt Dr. Mark Pilz.

„Erst ganz aktuell gaben einige Patienten an, dass sie Atemwegsbeschwerden aufgrund der Rauchwolke durch den Brand in Meppen haben“, sagt Dr. Schalenbach. „Aber das Thema Schadstoffbelastung der Lunge ist auch in anderen Bereichen ganz aktuell.“ Umso wichtiger sei, die Patienten umfassend darüber zu informieren. „Das Thema wird immer bewusster wahrgenommen, doch ein Grund des Lungentags ist ja, Gefahren und ihre Resultate noch mehr in den Fokus zu rücken.“

Die Zahl der schwerwiegenden Erkrankungsfälle des Atmungssystems steige seit Jahren stetig an. Das betreffe besonders die chronisch obstruktive Bronchitis (COPD). Die Früherkennung von Lungenerkrankungen sei schwierig, meist werden sie erst erkannt, wenn Symptome wie Atemnot, geringe körperliche Belastbarkeit oder lang anhaltender Husten auftreten – doch dann kann es für eine Behandlung zu spät sein.

Aber auch Allergien nehmen immer mehr zu, so Dr. Pilz. „Es gibt immer wieder neue Formen, die nicht nur aggressiver wirken, sondern auch noch länger anhalten“, sagt er. „Und beides zusammen – Allergien plus Feinstaubbelastungen – verstärkt die Symptome von Lungenerkrankungen.“