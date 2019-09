Sande Die Regionalgruppe Wilhelmshaven-Friesland des Netzwerks „Scientists for Future – Wissenschaftler für eine Zukunft“ sieht das vom Bund beschlossene Klimapaket für die Küstenregion als nicht ausreichend an: „Der Klimawandel hat an der Küste spürbare Auswirkungen. Nicht nur, dass Wetterextreme wie Sturmfluten zunehmen werden, wir sind auch unmittelbar vom Meeresspiegelanstieg bedroht. Die Salzwiesen werden dadurch zurückgedrängt, die Zusammensetzung der Tierwelt in der Nordsee ändert sich und der Küstenschutz steht vor großen Herausforderungen“, sagt Fritz Santjer (Sande) von der Regionalgruppe Wilhelmshaven-Friesland.

Wissenschaftler-Netzwerk „Scientists for Future“ Die „Scientists for Future“ (S4F) sind ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern für eine nachhaltige Zukunft. Das Netzwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, den Stand der Wissenschaft in fundierter und verständlicher Form in die Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung einzubringen. Die Initiative besteht nach eigenen Angaben aus einem engeren Kreis von ca. 20 und einem weiteren Kreis von ca. 60 Personen. Darunter seien erfahrene Wissenschaftler der Klimaforschung, Nachhaltigkeitsforschung, Biodiversitäts- und Transformationsforschung, einschließlich Berichterstatter an den Weltklimarat und Weltbiodiversitätsrat. www.scientists4future.org

Für den Nordwesten sei im Eckpunkte-Papier – von der Großen Koalition am 20. September beschlossen – vorgesehen, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen, „es bleibt aber unklar, wie das geschehen wird“, so Santjer. Der Ausbau scheitere zurzeit an der Genehmigung neuer Standorte. „Hierauf geht das Eckpunkte-Papier nicht ein. Ein weiterer Ausbau der Windenergie könnte in unserer Region nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze bringen und die vorhandenen sichern, es ließen sich auch Investitionen in neue Technologien schaffen“, glaubt Santjer. Er ist Abteilungsleiter bei DEWI in Wilhelmshaven. Das Deutsche Windenergie-Institut wurde 1990 in Wilhelmshaven durch das Land zur Unterstützung der Windenergieindustrie gegründet.

Santjer zufolge bietet sich insbesondere die Küstenregion für „Power to X“-Ansiedlung an – etwa die Erzeugung von Wasserstoff oder alternativen Kraftstoffen. Die Salzkavernen könnten als Speicher dienen. „Viele Offshore-Windparks werden ihren Strom an unsere Küste anlanden. Konkrete Maßnahmen zum Ausbau der Windenergie und von neuen Technologien sind im Klimapaket leider nicht genannt“, bemängelt er.

Daraus folge: die beschlossenen Maßnahmen seien nicht ausreichend, damit Deutschland seinen Anteil zur Begrenzung der Erderwärmung auf das international vereinbarte Niveau leisten könne.