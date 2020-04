Rotes Kreuz: Blutspende Ja – aber mit Sicherheitsabständen

Sande In der Coronakrise ist das Blutspenden besonders wichtig – laut Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes ist das Spendenaufkommen stark rückläufig. Grund dafür ist, dass viele Termine nicht stattfinden können, weil die Spendenlokale keine ausreichenden Sicherheitsabstände ermöglichen.

Im weitläufigen Schulzentrum am Falkenweg in Sande können die Abstände jedoch mühelos eingehalten werden, deshalb appelliert Hans Stümer von der DRK-Bereitschaft Sande an alle gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 72 Jahren, den Blutspendetermin an diesem Freitag, 17. April, von 15.30 bis 20 Uhr zu nutzen.

Verzichten sollten Menschen mit Erkältungssymptomen, Reiserückkehrer aus Corona-„Risikogebieten“ und alle, die in den letzten 14 Tagen mit Leuten in Quarantäne Kontakt hatten.

Die DRK-Blutspendedienste benötigen täglich rund 15 000 Blutspenden, um den Bedarf der Krankenhäuser an Blut und Blutpräparaten zu bedienen.

Erstspender erhalten bei diesem Termin einen Verzehrgutschein eines Sander Restaurants. Weil es derzeit nicht erlaubt ist, eine Cafeteria einzurichten, werden die Helfer des DRK aber für jeden Blutspender ein leckeres Lunchpaket zurechtmachen.