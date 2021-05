Sander CDU-Ratsfrau gestorben: Trauer um Yvonne Tellner

Sande Trauer um die Sander CDU-Ratsfrau Yvonne Tellner: Sie ist am 18. Mai mit nur 45 Jahren gestorben. Yvonne Tellner aus Cäciliengroden war im März 2018 in den Gemeinderat nachgerückt – als Mitglied im Schulausschuss setzte sie sich insbesondere für Kinderbetreuung und die Schulen ein. „Ihr Engagement und ihre Bereitschaft, stets für ihre Mitmenschen da zu sein, wird uns fehlen“, so Bürgermeister Stephan Eiklenborg und Ratsvorsitzende Ulrike Schlieper.

Yvonne Tellner war nach dem Schulkampf in Cäciliengroden 2015 in die Kommunalpolitik gegangen: Eltern hatten damals die Schließung der Schule abgewendet. 2016 organisierte sie eine Hilfsaktion für eine ausgebrannte Familie.

