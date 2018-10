Sande /Schortens 60- bis 100-mal pro Minute, 80 000- bis 150 000-mal am Tag schlägt das Herz und pumpt Blut durch den Körper. Wenn der Herzschlag aus dem Takt gerät, kann das lebensbedrohliche Folgen haben. Unbehandelt kann Vorhofflimmern zu einer dauerhaften Schädigung des Herzmuskels oder zu einem Schlaganfall führen.

Herz außer Takt Der Infoabend über das Vorhofflimmern unter dem Motto „Herz außer Takt – Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung“ beginnt an diesem Montag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Schortens. Ärzte des Zentrums für Innere Medizin des Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch (NWK) und der Kardiologischen Gemeinschaftspraxis am NWK informieren. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.

„Das Vorhofflimmern ist eine Form von Herzrhythmusstörungen, bei der Herzvorhof und Herzkammer unabhängig voneinander und in unterschiedlicher Geschwindigkeit schlagen“, sagt Dr. Claus Lüers, neu berufener Chefarzt für Kardiologie am NWK. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Vorhofflimmern muss aber keine lebensbedrohliche Rhythmusstörung sein. Theoretisch kann ein Betroffener bei richtiger Behandlung über 100 Jahre alt werden. Allerdings ist erwiesen, dass diese Menschen ein höheres Schlaganfall-Risiko haben. Der Grund: „Beim Vorhofflimmern besteht die Gefahr, dass sich in den Vorhöfen des Herzens Blutgerinnsel bilden, die lebenswichtige Adern im Gehirn verschließen können“, erklärt der Ärztliche Direktor des NWK Prof. Dr. Werner J. Mayet.

Nicht nur Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinsuffizienz oder Diabetes mellitus können Vorhofflimmern verursachen. Auch Stress, Ärger, Schlafmangel oder Alkohol, eine ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel gelten als Auslöser.

Mehr Infos unter www.herzstiftung.de/herzwochen.html.