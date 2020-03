Unternehmen: Leiners Landhotel in Sande gibt auf

Sande Traurige Nachricht für Sande und ein Schock für die Mitarbeiter: Leiners Landhotel wird Ende April den Betrieb in Sande stillegen, sechs Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Am vergangenen Donnerstag habe die Geschäftsleitung ihre Belegschaft in Sande über diesen Schritt informiert, am Dienstag teilte das Unternehmen seine Entscheidung der Öffentlichkeit mit. „Wir bedauern diesen Schritt und die Entlassung der Mitarbeiter sehr“, so die Geschäftsführung.

Bereits seit längerer Zeit befindet sich das Hotel in einer angespannten wirtschaftlichen Lage. Die Geschäftsführung hatte bereits einige Maßnahmen umgesetzt, um für den Betrieb eine positive Prognose zu erreichen. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem die Schließung von Leiners Restaurant, das zu Beginn an das Hotel angegliedert war sowie im Herbst 2019 die Änderung des Konzeptes in ein Hotel Garni als reines Frühstückshotel.

Nun hat die Corona-Krise die wirtschaftliche Lage des Hotels zusätzlich verschärft. Durch die vielfältigen Reiseeinschränkungen für Touristen als auch für Geschäftsreisende kam es zu zahlreichen Zimmerstornierungen. Sämtliche Veranstaltungen mussten zur Prävention zur Ausbreitung des Virus abgesagt werden. Das Hotel konnte im Vorfeld durch die schwierige wirtschaftliche Lage nicht ausreichend Reserven aufbauen, um einen solchen Verlust der Geschäftsgrundlage abzufedern. Alle Planungsdaten zeigen jetzt, dass dieser Schritt trotz der im Rahmen der Corona-Krise in Aussicht gestellten Hilfen der Bundesregierung unabwendbar ist.

Betreiber des Hauses ist die Leinerstift-Akademie GmbH, eine 100-prozentige Tochter des Leinerstift mit Sitz in Große­fehn. Der Leinerstift wiederum ist eine gemeinnützige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Trägerschaft der Diakonie. Die hatte das ehemalige Landhaus Tapken Anfang 2017 übernommen, umgebaut und modernisiert und im Sommer unter dem Namen Leiners Landhotel neu eröffnet.

Die Hotelleitung informierte inzwischen die Gäste des Hotels, die nach Ende April bereits eine Übernachtung gebucht oder eine Feierlichkeit im Hotel geplant hatten. Zurzeit werden Konzepte geprüft, wie es in Zukunft mit der Hotelanlage weitergehen könnte.