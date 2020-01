Sanderbusch 50 Jahre ist der Sanderbuscher Theo-Günther Thomsen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Aus diesem Anlass wurde er jetzt von Sandes stellvertretendem Bürgermeister Michael Ramke im Auftrag des Awo-Kreisverbands Wilhelmshaven geehrt. Er bekam die Awo-Treuemedaille, eine Ehrenurkunde und einen Blumenstrauß überreicht.

Mitglied wurde der heute 90-jährige Thomsen erst, als er nach dem Zweiten Weltkrieg schon viele Jahre im Auftrage des damals bestehenden Awo-Ortsvereins Sande gemeinnützige Aufgaben übernahm. Mit Johann Eyhusen, der später Bürgermeister der Gemeinde Sande wurde, verteilte er Lebensmittelpakete, die zu Weihnachten und zu Ehejubiläen Bedürftigen und in große Not geratenen Bürgern geschenkt wurden. Es waren stets mehr als hundert solcher Pakete, die gepackt und an die vom Sozialamt der Gemeinde genannten Adressen zugestellt werden mussten.