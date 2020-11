Keine weiteren Patientenaufnahmen: Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch geht in Quarantäne

Sanderbusch Nachdem vergangene Woche mehrere Patienten und Mitarbeiter im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (NWK) positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, haben sich die Verantwortlichen der Friesland-Kliniken gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Friesland dazu entschlossen, vorerst keine weiteren Patienten aufzunehmen. 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nordwest-Krankenhauses – Ärzte, Pflegepersonal und Reinigungskräfte – wurden corona-positiv getestet, sagt Klinik-Geschäftsführer Frank Germeroth.

Stand Freitag waren zudem 14 Corona-Patienten im Krankenhaus, zwei davon auf der Intensivstation.

Um ganz sicher zu gehen, dass auch in den nächsten Tagen keine weiteren Corona-Fälle in Sanderbusch auftreten, werden alle geplanten stationären und ambulanten Operationen und Behandlungen vorerst abgesagt. Nur lebensbedrohliche Notfälle werden weiter behandelt. So soll eine mögliche Weiterverbreitung des Virus’ verhindert werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die medizinischen Praxen und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) im NWK; sie können von Patienten aufgesucht werden, ohne dass sie mit den Stationen und Krankenhauspersonal in Kontakt zu kommen.

Bei Patienten, die schon im NWK sind, wird vor ihrer Entlassung ein PCR-Test durchgeführt. Mit Verfügung des Gesundheitsamts werden sie schriftlich aufgefordert, sich nach ihrer Entlassung noch 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Die amtsärztlich angeordneten Kontrolluntersuchungen wird das NWK durchführen. Dazu wird ein Abstrich-Zentrum eingerichtet.

Weil die Infektionskette nicht vollständig nachvollzogen werden kann und um eventuelle symptomlose Infektionen aufzudecken, wurden in den vergangenen Tagen nicht nur das medizinische Personal, sondern auch Verwaltungsmitarbeiter, Technikpersonal und andere Bedienstete getestet. Alle Tests waren negativ.

Für Patienten, die ab Montag, 30. November, stationär in Sanderbusch aufgenommen werden sollten und Fragen haben, hat das NWK ein Info-Telefon mit der Nummer 04422/80 10 01 eingerichtet.

Die Friesland Kliniken weisen ausdrücklich darauf hin, dass von diesen Maßnahmen nur das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch betroffen ist. Das St. Johannes-Hospital in Varel ist davon ausgenommen, weil dort keine Corona-Patienten betreut werden.